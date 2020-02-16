Нападающий Денис Паршин продолжит карьеру в «Кошице». В ближайшее время с игроком будет подписан официальный контракт, сообщает клуб из Словакии в Facebook.

В этом сезоне Паршин выступал за «Металлург» из Магнитогорска. Однако клуб расторг контракт с 34-летним хоккеистом.

В нынешнем сезоне Паршин провел за «Магнитку» 49 матчей и набрал 15 (10+5) очков при показателе полезности «минус 4», а также набрал 51 минуту штрафа.