Олимпийская сборная России по буллитам обыграла Словакию

В товарищеском матче олимпийская сборная России обыграла команду Словакии (3:2 Б).

У российской команды отличились Семен Кошелев и Михаил Котляревский. В составе словаков забивали Михаэль Вандас и Адам Лишка. Победный буллит в активе Кошелева.

Товарищеский матч

NaturEnergie Challenge

Россия (ол.) — Словакия — 3:2 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Вандас — 1 (Зиго, Матоушек), 5:24 — 0:1. Лишка — 2, 13:49 — 0:2. Кошелев — 1 (Дергачев), 40:33 — 1:2. Котляревский — 1 (бол., Галимов, Аляев), 50:05 — 2:2.

Победный буллит: Кошелев.

Вратари: Коновалов — Томек.

Штраф: 8 — 10.

Судьи: Виганд, Черриг.

12 декабря. Фисп. Lonza Arena.