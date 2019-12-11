Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Несколько игроков присоединились к олимпийской сборной России

14:48
Теги:

Сразу несколько игроков присоединились к олимпийской сборной России, которая готовится провести мини-турнир в Швейцарии, сообщает Twitter ФХР.

Вратарь Андрей Тихомиров, защитники Артем Аляев и Олег Погоришный, нападающие Михаил Котляревский и Семен Кошелев сыграют за национальную команду.

Главным тренером сборной на турнире в Швейцарии будет Олег Браташ. Помогать наставнику будут Константин Горовиков и Владимир Филатов.

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир