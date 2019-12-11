Несколько игроков присоединились к олимпийской сборной России
14:48
Сразу несколько игроков присоединились к олимпийской сборной России, которая готовится провести мини-турнир в Швейцарии, сообщает Twitter ФХР.
Вратарь Андрей Тихомиров, защитники Артем Аляев и Олег Погоришный, нападающие Михаил Котляревский и Семен Кошелев сыграют за национальную команду.
Главным тренером сборной на турнире в Швейцарии будет Олег Браташ. Помогать наставнику будут Константин Горовиков и Владимир Филатов.
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