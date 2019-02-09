Илья Воробьев: "На этом уровне моменты надо "впирать"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от сборной Швеции (2:4) в рамках шведского этапа Еврохоккейтура.

– Что пошло не так?

– В первых двух периодах у нас было достаточно моментов, а на этом уровне их надо реализовывать. Большинство могло быть лучше, хотя все-таки один гол забили при численном преимуществе. Опять же, на этом уровне, чтобы выигрывать, нужно моменты "впирать", дорабатывать до конца.

– Можно похвалить Бобкова?

– Сейчас не идем по персоналиям. Завтра еще важная игра с чехами, сейчас нет смысла.

– Завтра будет играть Коновалов?

– Да.

– Тройка Шипачева забила в большинстве, как только сменила расстановку на "1-3-1". Вы скомандовали?

– Надо было что-то менять, да.

– Главные отличия Евротура от КХЛ?

– Скорости выше. На матчах сборной всегда все быстрее, нужно на пол секунде принимать быстрее решения.

– Даже выше, чем в матчах СКА – ЦСКА?

– Мы же про Евротур сейчас говорим, давайте и обсуждать его.

– Можно сказать по двум матчам, что Михеев – лучший?

– Ну, три гола в двух матчах человек забил. Наверное, неплохо выглядит.

– Мищенко сыграет с чехами?

– Будем думать сейчас по составу.

– Возможно ли перестановки между звеньями, а не только точечные?

– Возможно все. Я еще раз говорю, что после двух минут после игры сложно что-то сказать.

– Комфортно вообще было играть в таком винтажном дворце?

– Винтажный-винтажный. Какой есть, такой и есть.

– Коварж и Секач не сыграют за чехов завтра. Внесет ли это какие-то коррективы в вашу подготовку?

– Знаю, что они не сыграют. До этого у них была такая договоренность. Но у чехов и так самая взрослая команда, самая мастеровитая на этом турнире.

– Вы в целом довольны сборной России? Она все-таки экспериментальная.

– Вы это так назвали. Мы решили, что такие игроки поедут. Сегодня по игре к моментам отнеслись откровенно говоря не самым лучшим образом.

– Ждали большего от Шипачева и Кагарлицкого?

– Не переходим на личности.

– Впервые за долгое время в сборной нет чекинг-лайна. Это плюс?

– Мы не называем их так. Эти ребята просто могут продавить, создать агрессию. Дальше будем думать, а на данном этапе вот так. (Игорь Еронко)

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