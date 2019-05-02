В матче Чешских игр в рамках Еврохоккейтура сборная Финляндии обыграла команду Чехии (3:2).

В составе победителей отличились Сакари Маннинен (дважды) и Тони Раяла. У чехов отличились Филип Грочек и Радко Гудас.

Финляндия набрала три очка и делит первое место со сборной Швеции. У Чехии, как и у сборной России, пока ноль очков.

Еврохокейтур

Чешские игры

Финляндия - Чехия - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Маннинен - 2 (Йокихарью, Лехтонен), 19:44 - 1:0. Раяла - 2 (Иломяки, Лескинен), 33:04 - 2:0. Гронек - 1 (бол., Ворачек), 39:32 - 2:1. Маннинен - 3 (п.в.), 58:42 - 3:1. Гудас - 1 (бол.), 59:32 - 3:2.

Вратари: Олкинуора - Я. Коварж (58:07 - 58:42, 59:02).

Штраф: 20 - 4.

Судьи: Оленин, Ромасько.

2 мая. Брно. DRFG Arena.