Данила Галенюк: «Главное, не давать шведам много пространства»

Защитник сборной России Данила Галенюк рассказал о подготовке к матчу Евротура против команды Швеции. Матч второго тура в рамках Шведских игр пройдет 8 февраля, начало — 18.15 (мск).

— Шведы — техничная хорошая команда, хорошо катаются. Главное, не давать им много пространства, поплотнее с ними играть до последней минуты. Они не любят силовую борьбу, толчки, — цитирует Галенюка ТАСС.

По той игре с Финляндией сделали выводы, проанализировали ошибки. В отличие от молодежного хоккея во взрослом выше мастерство, скорость, где-то нужно быстрее соображать. Когда я раньше выходил перед полными трибунами, было волнение. Сейчас уже привык, особо внимания не обращаешь.