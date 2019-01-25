Бывший защитник минского "Динамо" потерял сознание в матче чемпионата Чехии

Экс-защитник белорусской команды Лукаш Краичек, играющий сейчас за "Тршинец", потерял сознание в гостевом поединке с "Хомутовом".

Как сообщает сайт "Тршинца", в начале третьего периода 35-летний Краичек в ходе борьбы упал и врезался головой в борт. Игрок потерял сознание, после чего оперативно выбежавшая на лед медицинская бригада погрузила его на носилки. У Краичека диагностировано сотрясение мозга, он пропустит около месяца.

Чех играл за "Динамо" с 2011 по 2017 годы. В составе минского "Динамо" он сыграл 266 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 60 результативных передач при показателе полезности "-25".