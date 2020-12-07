Буре поддержал решение вызвать на Кубок Первого канала 11 игроков из СКА

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре считает включение в состав сборной России на Кубок Первого канала 11 игроков, выступающих в СКА, правильным решением.

«Внимательно изучил состав сборной России на Кубок Первого канала, — сказал Буре ТАСС. — Я лично, как и многие любители хоккея, с нетерпением жду этот турнир, все-таки мы не так часто видим нашу сборную. С удовольствием смотрел, как наша молодая команда, по сути молодежная сборная, разобралась со взрослыми соперниками на Кубке Карьяла, а теперь хочется увидеть всех наших сильнейших игроков, кто выступает в КХЛ.

Думаю, что из ЦСКА, сильнейшей на настоящий момент команды нашей лиги, могло быть больше игроков, но, например, ее лидеры Максим Шалунов и Антон Слепышев травмированы. То, что из СКА сразу 11 человек, меня совсем не удивляет. Тренеры СКА и сборной работают по одной системе, и игроки не подстраиваются под нее, а сходу выполняют требования. Вообще, в составе сборной учтены и клубные связки, так что с сыгранностью и взаимопониманием проблем быть не должно, это правильное решение.

Предстоящий Кубок Первого канала — очень важный турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира. Состав, который сыграет на нем, будет во многом похожим на тот, что поедет на ЧМ-2021, так как игроков НХЛ, вне зависимости, состоится сезон за океаном или нет, мы вряд ли увидим в большом количестве».