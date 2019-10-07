Брестских фанатов вывели с арены в Орше. Они жгли дымовую шашку

Во время воскресного матча «Локомотива» и «Бреста» в Орше произошел неприятный инцидент: часть брестских фанатов, приехавших поддержать свою команду, вывели за пределы арены, сообщает официальный сайт федерации хоккея Белоруссии.

Во время матча «Локомотив» — «Брест» фанаты гостевой команды зажгли в помещении дымовую шашку, а также развернули баннер оскорбительного для соперника содержания. Инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом ФХБ во вторник, 8 октября.