Гандбол
Чемпионат мира
Новости Мужчины Женщины
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Гандболистка сборной Ирана бесследно пропала во время чемпионата мира

16:08

Представительница сборной Ирана по гадболу Шагайе Бапири исчезла из расположения сборной во время чемпионата мира, сообщает Sport.tv2.dk.

30-летняя спортсменка скрылась в неизвестном направлении и признана «бесследно пропавшей». Это подтвердила Международная федерация гандбола.

Ранее на этом же турнире пропали четыре игрока сборной Камеруна.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Лишенная полномочий судья Хахалева покинула Россию и не вернулась
2
0
Реклама