Гандболистка сборной Ирана бесследно пропала во время чемпионата мира
16:08
Представительница сборной Ирана по гадболу Шагайе Бапири исчезла из расположения сборной во время чемпионата мира, сообщает Sport.tv2.dk.
30-летняя спортсменка скрылась в неизвестном направлении и признана «бесследно пропавшей». Это подтвердила Международная федерация гандбола.
Ранее на этом же турнире пропали четыре игрока сборной Камеруна.
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