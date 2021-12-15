Гандболистка сборной Ирана бесследно пропала во время чемпионата мира

Представительница сборной Ирана по гадболу Шагайе Бапири исчезла из расположения сборной во время чемпионата мира, сообщает Sport.tv2.dk.

30-летняя спортсменка скрылась в неизвестном направлении и признана «бесследно пропавшей». Это подтвердила Международная федерация гандбола.

Ранее на этом же турнире пропали четыре игрока сборной Камеруна.