Российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпиаде в Париже

В Международной федерации гандбола (IHF) рассказали, что гандболистки лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным», — говорится в заявлении IHF.

Спортсмены из России не получили wild card (специальное приглашение) для участия в чемпионате мира, на котором была единственная возможность квалифицироваться на Игры. Турнир пройдет в декабре в Дании, Швеции и Норвегии.

Ранее в ТАСС сообщили, что в МОК временно отстранил ОКР. Организация не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.