Мужская сборная России по гандболу сыграет на чемпионате мира

Сегодня Совет Международной федерации гандбола определил обладателей двух wild card на чемпионат мира-2021, который пройдет в январе будущего года в Египте.

Сборная России была среди участников отмененной из-за пандемии европейской квалификации этого турнира. Учитывая множество факторов, в том числе и место команды на прошлом чемпионате мира (14-е), ИГФ выдала приглашение на ЧМ-2021 России. Вторую wild card получила сборная Польши.

«Мы очень рады, что одна из дополнительных путевок на чемпионат мира досталась сборной России, — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Хочу поблагодарить руководство Международной федерации гандбола и лично ее президента доктора Хасана Мустафу за оказанное доверие. Также выражаю огромную признательность главе Министерства спорта России Олегу Васильевичу Матыцину, который официально поддержал нашу заявку на wild card. Одобрение на столь высоком уровне наверняка повлияло на положительное решение ИГФ. Думаю, была учтена и работа ФГР по развитию гандбола в России.



У отечественного мужского гандбола славная победная история. Но сегодня нам надо смотреть вперед. Несмотря на то, что сборная России находится на стадии смены поколений, на чемпионате мира в Египте наша команда не должна быть статистом. Приложим все усилия, чтобы в январе 2021 у руководителей ИГФ не оказалось поводов думать, что решение пригласить нас на мировой форум было ошибочно».