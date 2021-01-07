Российские гандболисты во время ЧМ лишатся гимна и флага даже в отеле

Российским гандболистам во время предстоящего чемпионата мира будет запрещено воспроизводить национальный гимн и демонстрировать флаг страны даже в официальном отеле турнира. Об этом сообщил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

«Доходит до маразма, — цитирует ТАСС Воронина. — Ходить в форме (с национальной символикой) мы не имеем права даже в гостинице, находясь в своих номерах. Запрет распространяется и на гимн».

Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

?Чемпионат мира пройдет в Египте с 14 по 31 января. Российская сборная на чемпионате мира будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).