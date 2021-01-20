Словения разгромила Македонию и обошла Россию на ЧМ-2021
19:08
Сборная Словении в матче второго группового турнира чемпионата мира разгромила Македонию (31:21).
Теперь у словенцев 4 очка, столько же у шведов. У сборной России три очка и матч в запасе против Египта, который состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). У африканцев два очка, у белорусов одно очко, у македонцев — ноль.
Чемпионат мира проходит в Египте с 14 по 31 января.
Чемпионат мира. Мужчины
Второй групповой турнир. Группа III
Швейцария — Исландия — 20:18 (10:9)
Второй групповой турнир. Группа IV
Македония — Словения — 21:31 (9:13)
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