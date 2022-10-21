Битву непобедимых выиграл ЦСКА. Москвички обыграли «Ростов-Дон»

В центральном матче октября в женском чемпионате России определился единоличный лидер.

Кажется, совсем недавно главный тренер сборной России Людмила Бодниева, которую нужно обязательно поздравить с прошедшим днем рождения, подводила итоги сентябрьского сбора национальной команды. А уже на носу следующий — он стартует 24 октября в Новогорске.

Но прошедшие между двумя тренировочными лагерями сборной три недели вышли очень насыщенными и вместили в себя немало интересных встреч в рамках российской суперлиги. А на десерт болельщики получили матч двух лучших команд страны последних лет — ЦСКА в Москве принимал «Ростов-Дон».

Распад триумвирата

Москвички и ростовчанки за несколько сезонов разыграли между собой немало трофеев. Только с начала нынешнего сезона они сходились в двух финалах. Сначала, представляя свои регионы — в золотом матче Спартакиады сильнейших.

Парой недель позже, уже как ЦСКА и «Ростов-Дон», девушки сыграли в матче за Суперкубок. Оба раза сильнее были столичные гандболистки, вернувшиеся на победную волну в этом соперничестве. И если уж мы вспомнили о сборной, то стоит отметить, что на сбор национальной команды вызвано семь представительниц ЦСКА и четверо игроков «Ростов-Дона» — больше половины от общего списка.

И вот следующий эпизод этого увлекательного сериала, теперь уже в чемпионате России. Между прочим, к этому игровому дню сразу три команды подошли с нулями в графе поражений в турнирной таблице. Это одержавшая уже семь подряд побед звенигородская «Звезда», и, конечно, ЦСКА и «Ростов-Дон», у которых был стопроцентный результат после шести игр.

Теперь же триумвират лидеров должен был потерять как минимум одного участника. А в перерыве матча пришли известия, что «Звезда» на своей площадке в ремейке бронзового финала Спартакиады вновь проиграла тольяттинской «Ладе». Поэтому ценность победы возросла вдвое.

Джокер Казьменко

Кстати, в матче за Суперкубок у «Ростова» не было сразу нескольких важных игроков. Но в предыдущей игре в строй вернулась олимпийская чемпионка Полина Кузнецова, а еще раньше — Милана Таженова. Она и открыла счет в московском матче.

Но затем игра пошла по сценарию хозяек. Полина Каплина помогла подругам парой сэйвов (а к концу первого тайма их набралось уже семь), а те отработали впереди и забили трижды подряд. Игра шла почти без пауз, и после того как Анастасия Илларионова во второй раз за стартовый отрезок забила в быстром переходе, отрыв ЦСКА достиг трех мячей.

Забегая вперед, можно сказать, что разница «+3» сохранилась до перерыва, хотя и колебалась то в одну, то в другую сторону. Стартовый порыв, когда обе команды не слишком упирались в обороне и уповали на атакующие действия, продлился чуть больше 10 минут. Этот отрезок вместил в себя немало красивых моментов, но сменился почти пятиминутной засухой при счете 8:5.

У армейской команды впереди выделялись опытнейшая Екатерина Ильина и, конечно, Елена Михайличенко. После их очередных голов перевес ЦСКА в середине тайма достиг четырех мячей, а в воротах «Ростова» появилась юная Виктория Казьменко. И это помогло гостьям успокоить игру — 18-летний голкипер тут же потащила пару бросков, и нападение ЦСКА заметно сбросило обороты. За оставшиеся 10 с половиной минут хозяйки забили только трижды! Спасение Казьменко и гол Владлены Бобровниковой помогли «Ростов-Дону» закончить первый тайм на подъеме.

Фактор Ильиной

Казьменко продолжила феерить и после перерыва. У ЦСКА блеснула Наталья Чигиринова, но ростовчанки ответили атаками Бобровниковой и поймавшей кураж Таженовой. Даже тайм-аут Ольги Акопян не помог — гостьи меньше чем за 10 минут подобрались к соперницам вплотную.

В эти минуты очень хороший отрезок провела Ильина, забившая дважды и отдавшая голевой пас на Антонину Скоробогатченко. Пожалуй, именно их усилиями чаша весов, застывшая почти в равновесии, не склонились в противоположную сторону. Скоро на табло снова горели «+5» в пользу ЦСКА, а затем хозяйкам удалось увеличить перевес и до семи мячей.

В последние минуты москвичкам нужно было просто не допускать грубых ошибок. Это они и сделали, доведя матч до победы. Преимущество красно-синих достигало «+8», но гостьям в концовке удалось сократить его до пяти мячей. Как бы то ни было, ЦСКА победил принципиальных соперниц в третий раз за сезон и возглавил турнирную таблицу.

Суперлига. Женщины

ЦСКА — «Ростов-Дон» — 32:27 (13:10)

Ц: Ильина (8), Скоробогатченко (7)

Р: Таженова (7), Сень (6)