Два капитана. История любви звезд гандбола Ирины Полторацкой и Тимура Дибирова

В этом году знаменитые российские спортсмены отмечают 20-летие совместной жизни.

Отношения Тимура Дибирова и Ирины Полторацкой уникальны. Где еще вы услышите историю двух лучших спортсменов своего поколения, капитанов национальных сборных, которые нашли друг друга, влюбились и вот уже почти 20 лет живут вместе, воспитывая двоих детей? На двоих у супругов 15 титулов чемпионата России, четыре победы в Лиге чемпионов, а также свыше 50 медалей различных турниров, включая золото чемпионатов мира, Дании и Македонии. Ниже — потрясающая история любви двух ярких российских гандболистов.

Все дороги ведут в Тольятти

И Тимур, и Ирина начинали свой спортивный путь на юге России, оба считались восходящими звездами гандбола, но разного калибра. Ирина выступала в чемпионате России за ростовский клуб «Источник», где уже смогла зарекомендовать себя как подающий надежды талантливый разыгрывающий. А ее будущий муж только начинал свой путь в ставропольской гандбольной школе, был известен только специалистом и еще не добрался до профессионального гандбола.

Тимур Дибиров. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Судьба сложилась так, что в 2001 году девушка и юноша одновременно оказались в Тольятти, в системе одного гандбольного клуба — «Лада». Большую роль в их знакомстве сыграла удача и известный гандбольный наставник Алексей Гумянов — первый тренер Тимура. Именно он привез в Автоград из Ставрополя своего самого талантливого воспитанника, когда возглавил в Тольятти только что созданную мужскую команду «Лада-ЦСК ВВС».

Тольяттинский этап карьеры для Тимура и Ирины разительно отличался. Если Ирина приезжала в «Ладу» в статусе восходящей звезды отечественного гандбола на роль лидера волжской команды, то Тимуру только предстояло заработать место в составе. Этого и не скрывает и сам гандболист. «Я мог стать юристом, а Ира — выступать за границей. Однако так сложилось, что в одно и то же время мы оказались в одном городе — в Тольятти. К тому моменту все уже знали, кто такая Ирина Полторацкая. Она была настоящей мировой звездой, чемпионкой мира. Я ей постоянно говорил, что она легенда, и я тоже стану легендой. Не хотелось повторить судьбы, когда один из супругов остается в тени другого», — рассказывает Дибиров.

По словам Тимура, отношения пары проверены временем, у них не было никаких первых свиданий, после которых пара влюбилась без памяти. Это был долгий процесс: сначала дружеское общение, которое перелилось в симпатию, а позже все это превратилось в настоящие крепкие чувства, которые не угасают по сей день. «Тимур зацепил меня своей уверенностью! Не стоит путать с самоуверенностью. Он был очень уверенным парнем. Он по сей день меня покоряет, очень целеустремленный, много работает», — вот так описывает лучшие качества мужа титулованная гандболистка.

Расстояние не проблема

В 2004 году карьеры будущих супругов стали приближаться к звездному статусу, благодаря которому пара отправилась на повышение в свои новые клубы: Ирина — в датский «Слагельсе», а Тимур — в главную команду страны «Чеховские медведи». К тому времени влюбленные так и не объявили о своих отношениях, предпочитая скрывать этот факт от общественности. Это никак не мешало быть молодым людям вместе, и они доказали, что для настоящих чувств расстояние не проблема. В то время интернет еще не был развит, а мобильные телефоны были не у каждого, поэтому пара созванивалась при помощи стационарных аппаратов. Чтобы будущая супруга не скучала по родине, Тимур каждый месяц отправлял ей посылки, в которых были русские книги, фильмы, журналы и музыкальные диски.

Объявить себя парой они решили только в 2007 году, незадолго до Олимпиады в Пекине, уже после того как Ирина вернулась из Дании, перейдя в звенигородскую «Звезду». Осев в Подмосковье, будущие супруги стали всерьез строить свои отношения и перестали скрываться от публики. Однако трудности никуда не делись. «Каждые три дня мы путешествовали по работе. То я — в Звенигород, то Ира — в Чехов. 300 километров в одну сторону. Бывало, приезжаешь, а рано утром нужно быть на тренировке в другом городе. Помогала любовь. Сейчас я бы так не сделал и даже сыну такого не посоветовал бы», — так вспоминает подмосковный период семейной жизни Тимур Дибиров.

Семья ценнее гандбола

Свадьба семьи Дибировых состоялась в 2008 году, после Олимпийских игр в китайской столице, куда будущие супруги отправились в составе сборных страны. Наша мужская гандбольная команда заняла в Пекине шестое место, а женская сборная во главе с Ириной Полторацкой завоевала серебряные медали — высшее на тот момент достижение для российского женского гандбола.

После проигранного норвежкам олимпийского финала, который Ирина называет катастрофой (несмотря на шутки мужа, желающего пережить хотя бы одну такую «катастрофу»), капитан женской сборной стала раздумывать о завершении спортивной карьеры. Желая как можно скорее окунуться в семейную жизнь, титулованная спортсменка закончила выступление в 2010 году в возрасте 30 лет. Супруг признается, что он и по сей день не понимает, как можно было закончить такую великую карьеру на пике. Но, по словам Ирины, ни разу за все эти годы она не пожалела о своем решении. У пары растут два замечательных ребенка — мальчику Мураду сейчас девять лет, а девочке Тиане — пять. После свадьбы пара сразу договорилась, что имя сыну выберет Тимур, а дочери — Ирина.

Ирина Полторацкая (с мячом). Фото Getty Images

В 2013 году Тимур Дибиров принял новый вызов и впервые в карьере отправился играть в Европу, подписав контракт с македонским «Вардаром». В тот момент никто бы и не подумал, что экс-звезда «Чеховских медведей» станет одним из величайших игроков в истории клуба из Скопье. И уж тем более никто не мог предположить, что и его супруга внесет вклад в развитие македонской команды. Между тем в 2017 году Ирина стала помощником главного тренера женского «Вардара», с которым два года подряд выходила в финал Лиги чемпионов.

Время идет, многое меняется. С 2022 года Тимур Дибиров является игроком хорватского «Загреба». Неизменной во всей этой истории остается лишь одно — любовь и преданность в чете Дибировых. Они уверены, что секрет семейного счастья заключается в гармонии (по словам Тимура) и крепкой нервной системе (по словам Ирины).