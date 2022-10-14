«Пуля прошла на сантиметр под сердцем». Как знаменитый тренер чуть не погиб на охоте
Сегодня исполняется 77 лет легенде отечественного гандбола Владимиру Максимову. В 1976-м в Монреале он завоевал олимпийское золото как игрок, а в 2000-м на Играх в Сиднее привел к победе сборную России уже в качестве главного тренера.
С сезона-2001/02 Максимов возглавляет «Чеховских медведей» — и выиграл все чемпионаты страны! Уникальное достижение, достойное книги рекордов Гиннесcа!
В жизни Максимова было много ярких событий. Об одном из самых драматичных он рассказал в «Разговоре по пятницам» в 2008 году.
— Кризис среднего возраста у вас был? Или как-то проскочили?
— Что такое «средний возраст»? Если человек живет до ста, например?
— Допустим, 40 лет.
— В 40 лет пахать и пахать, какой к черту «кризис»?!
— И депрессии вас не изводили?
— Депрессия у меня была в 37. После того как на охоте чуть не убили. Вот тогда — да, затосковал.
— Как произошло?
— Стрелял я неплохо, но прежде бывал только на лосиной охоте. Когда лось бежал, еще мог выстрелить, но как-то животное на меня вышло — и я забыл, что у меня в руках ружье!
— Что так?
— Красота! Лось на тебя смотрит, дышит — на собак вокруг чихать он хотел, никакого внимания не обращает. А я стою — и любуюсь. Совершенно вылетело из головы, что стрелять должен. Потом я, чтобы рассмотреть лося получше, высунулся, тот меня заметил, выпрыгнул — и нет его. А с соседних номеров пришлось выслушать, кто я такой. Вот мы и решили: что мы на зверя ходим, который нам ничего сделать не может? Давайте — на кабана?
— И пошли?
— Да. Закончился наш поход тем, что один из загонщиков выстрелил, пуля попала в ветку дерева, срикошетила — и досталась мне. Сбила с ног — точно как показывают в фильмах. С тех пор, когда вижу в кино сбитого пулей человека, верю.
— А во что не верите?
— Когда вижу, что он корчится и умирает, — не верю.
— Куда вам пуля угодила?
— Пробила межреберье, влетела под сердце и застряла у позвоночника. Расплющенная.
— Сохранили эту лепешку?
— Нет. Было заведено уголовное дело, а это ж вещдок. Даже не пошел за ней. Наверное, так и хранится в каких-то архивах.
— А тогда вы остались в сознании?
— Я всегда в сознании... Упал, лежу. Сунул руку под тулуп, смотрю: кровь. Еще толком не понял, но мысль мелькнула: эх, зацепило. Поначалу все работало нормально. Я встал, пошел — и лишь потом чувствую: легкое как будто опадает.
— Еще и легкое вам пробило?
— Да-да. Пуля прошла на сантиметр под сердцем, оно как раз сжалось. Задело бы за краешек — и я был бы свободен. А на сантиметр в другую сторону — и перебило бы позвоночник. Тоже хорошего мало. Вышел я к своим, говорю: «Там одного кабана завалили». «Ты?» — «Нет, меня...» И показываю — вот она, дыра. Не поверили. Кто-то стянул с меня полушубок, увидел рану и в обморок — хлоп!
— Тот, который стрелял?
— Когда тот в больницу ко мне явился, говорю: «Здорово, убийца!» Смотрю — он трясется. Срок запросто мог получить. Но любопытнее всего, как меня в больницу везли.
— Тоже с приключениями?
— Главное, боли я не чувствовал. Сели в уазик да поехали. Пару слов шоферу сказал: осторожно, мол, не застрянь. «Больно?» — «Да не больно. Но если застрянем — не смогу машину толкать». Подъезжаем к больнице, выходят мне навстречу два санитара. Интересуюсь: «А вы что пришли?» — «Раненого выносить!» Нет, говорю, этого раненого с поля боя не вынести. Чтобы грыжи не было — лучше я на своих пойду. Сам же разделся, сижу в красных спортивных трусах...
— Зажимая рану рукой?
— Не зажимал. Накапала лужица крови. И тут приходит девочка-медсестра кровь из пальца брать. «А зачем из пальца? — спрашиваю. — Набирай прямо с пола!» Как она под ноги посмотрела — тоже в обморок грохнулась. С рентгенологом смешно было: прижмись, говорит, к аппарату, задержи дыхание. Я все сделал, после спрашиваю: «А если б я был без сознания — что бы ты делал?» Нашли бы, отвечает, способ.
— Все происходило в деревенской больнице?
— Ага, под Калугой. Два дежурных хирурга меня осмотрели. Гадают, что делать. И здесь я слово ввернул: «Вы долго не совещайтесь, удаляйте пулю под местным наркозом». Вырезали эту лепешку, зашили меня и говорят: «Ложись на правый бок». Отвечаю: «Да больно...» — «Ложись!» Едва перевернулся — пена пошла. Из самой раны. Хирурги переглянулись: «Ничего себе! Да у него легкое пробито!»
— История.
— Да уж. Хорошо, что толковый парень моим легким занялся. Даже ребра ломать не стал, леской легкое зашил.
— Снова под местным наркозом?
— Вот это уже под общим. А уже через две недели я в Челябинске тренировал команду. Там и швы снимал.
— Доктор команды помог?
— Тогда в командах докторов не было. С охотой же после этого завязал, ружья раздарил. Лишь одно оставил дома на всякий пожарный. Решил: этот случай — предупреждение свыше. Раз в 37 меня зацепило, значит, надо остановиться.
— Полагаете, был знак?
— Уверен. Именно знак: хватит баловаться.