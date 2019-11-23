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Владлена Бобровникова: «Амброс Мартин — самый подходящий вариант для сборной России»

02:22
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Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова призналась, что была удивлена уходу Евгения Трефилова с поста главного тренера сборной России. По ее мнению, испанец Мартин Амброс, который в августе возглавил национальную команду, является подходящим кандидатом на замену.

— Мы слышали, что у Евгения Васильевича были проблемы со здоровьем, — цитируют «Известия» Бобровникову. — Но не могу сказать, что я была в курсе, как он себя чувствует. Поэтому удивилась смене тренера. Но раз уж она случилась, то думаю, Амброс — самый подходящий вариант на этот пост. Потому что всё равно костяк сборной составляет «Ростов-Дон». Так как Мартин — тренер этого клуба, то справится и с работой в национальной команде. Тем более он специалист высокого уровня, много раз побеждавший в Лиге чемпионов и признававшийся лучшим тренером мира, поэтому более чем заслуживает возглавлять сборную России.

Дополнительная информация

https://iz.ru/946458/aleksei-fomin/ambros-martin-samyi-podkhodiashchii-variant-dlia-sbornoi-rossii

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