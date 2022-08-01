В РУСАДА раскрыли детали обнаружения кокаина в допинг-пробе гандболиста Киселева

Начальник отдела обработки результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман рассказала подробности ситуации с гандболистом сборной России и московского ЦСКА Дмитрием Киселевым.

В понедельник стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало спортсмена на три месяца за обнаружение в его допинг-пробе кокаина.

«Проба была соревновательная, однако концентрация субстанции, обнаруженная в пробе, и объяснения спортсмена свидетельствуют об использовании данной субстанции во внесоревновательный период. Таким образом, РУСАДА применило статью 12.2.4 общероссийских антидопинговых правил», — сообщила Герман РИА «Новости».

Киселев выступает за ЦСКА с 2021 года. На своем счету имеет по два титула чемпиона страны и Кубка России. В составе сборной России Киселев принял участие в трех чемпионатах мира.