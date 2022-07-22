ЦСКА закончил сборы в Абрау-Дюрсо

21 июля ЦСКА вернулся со сборов в Абрау-Дюрсо, где команда начала свою подготовку к новому сезону. Итоги подвел главный тренер армейцев Олег Ходьков.

« Все сборы состояли из трех циклов по три тренировки. То есть три рабочих дня, а после один день отдыха. Думаю, это оптимальный баланс работы и отдыха для спортсменов, которые только вернулись в тренировочный процесс. Основной упор был сделан на физическую подготовку и индивидуальные показатели гандболистов. Утром на стадионе — атлетические упражнения, работа над выносливостью, днем — тренажерный зал, прыжки, работа с медицинболами, вечером — гандбол, — рассказал Ходьков. — Я считаю, что игроки выполнили большой объем работы. Всеми доволен, все очень плодотворно поработали. Сейчас у нас пауза до понедельника. Игроки, которые уехали в сборную, присоединятся к нам позже, а мы начнем усиленную подготовку к Спартакиаде России. Акцент будет делаться на гандбол, тактику и взаимодействие. В команде есть новые игроки, в том числе и иностранцы. Они еще адаптируются к новой команде, так что в плане гандбола пока взаимопонимания не так много. Но, уверен, что к началу чемпионата России мы будем уже полностью сыграны, а пока что направляем все силы на подготовку к Спартакиаде».