Трефилов: «Дисквалификации за мельдоний были, но кокаин — это вообще, озвереть можно»

Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов заявил, что новость об обнаружении в допинг-пробе гандболиста сборной России Дмитрия Киселева кокаина вызывает шок.

«У нас никогда такого не было, — сказал Трефилов ТАСС. — Я могу поручиться за своих игроков, в России в женском гандболе таких случаев не было. Дисквалификации за мельдоний были, но кокаин — это вообще, озвереть можно. Эта новость как молотком по голове, ни в какие ворота не лезет».

В понедельник стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало Киселева на три месяца за обнаружение в его допинг-пробе кокаина.

27-летний Киселев по два раза выигрывал чемпионат страны (2020, 2021) и Кубок России (2020, 2021). В 2019 году становился победителем Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара». В составе сборной России Киселев принял участие в трех чемпионатах мира (2017, 2019, 2021).