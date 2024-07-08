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Сегодня, 17:39

Сборная России по гандболу назвала состав на сбор в Сочи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация гандбола России опубликовала состав сборной на сбор в Сочи.

Национальная команда будет тренироваться на базе «Юг Спорт» в Сочи с 24 по 31 июля.

Вратари: Вадим Кондратенко (СКИФ), Дмитрий Корякин («Динамо Астрахань»), Иван Шаров («Динамо-Сунгуль»).

Левые крайние: Ярослав Лукьянцев («Акбузат»), Донат Морозов («Чеховские медведи»).

Правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Никита Ларин («Каустик»).

Линейные: Вадим Ибраков («Чеховские медведи»), Никита Кашников (СКИФ), Андрей Климентьев («Динамо Астрахань»), Андрей Тюрин («Пермские медведи»).

Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Андрей Воробьев («Виктор»), Артём Жук (СКИФ), Никита Светлов («Каустик»).

Левые полусредние: Кирилл Акрамов («Чеховские медведи»), Данил Гунин (СКИФ), Леонид Кутепов («Динамо-Сунгуль»), Стефан Федоров (ЦСКА).

Разыгрывающие: Александр Аркатов («Зенит»), Никита Резник («Динамо-Сунгуль»), Павел Фильчев («Динамо Астрахань»).

Тренерский штаб: Лев Воронин (главный тренер), Валентин Бузмаков, Алексей Костыгов (тренер вратарей), Вадим Попов (тренер по ОФП).

Источник: Федерация гандбола России
Гандбол
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