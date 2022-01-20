Гандбол
Чемпионат Европы
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины
Главная
Гандбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:30

Россия — Швеция: прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу

Гандболисты сборной России.
Фото Instagram

20 января в словацкой Братиславе мужская сборная России сыграет против Швеции в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.

Игра пройдет на арене «Зимний стадион» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Россия — Швеция в прямом эфире будет доступна на сайте matchtv.ru. Она начнется в 17.25.

Россияне играют в одной группе основного раунда Евро-2022 с Швецией, Германией, Испанией, Норвегией и Польшей. Две лучшие команды группы выходят в полуфинал турнира.

Основную информацию о чемпионате Европы-2022 по гандболу читайте здесь.

Сборная России по гандболу
0
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У России лучший за 15 лет старт на Евро, но этого мало. Расклады для сборной на выход в полуфинал ЧЕ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости