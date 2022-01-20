Россия — Швеция: прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу

20 января в словацкой Братиславе мужская сборная России сыграет против Швеции в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.

Игра пройдет на арене «Зимний стадион» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Россия — Швеция в прямом эфире будет доступна на сайте matchtv.ru. Она начнется в 17.25.

Россияне играют в одной группе основного раунда Евро-2022 с Швецией, Германией, Испанией, Норвегией и Польшей. Две лучшие команды группы выходят в полуфинал турнира.

Основную информацию о чемпионате Европы-2022 по гандболу читайте здесь.