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Сегодня, 08:00

У России лучший за 15 лет старт на Евро, но этого мало. Расклады для сборной на выход в полуфинал ЧЕ-2022

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Словакия — Россия — 27:36.
Фото Reuters

Сборная России выиграла все три матча предварительного турнира чемпионата Европы и вышла в основной раунд турнира с максимально возможными двумя очками. Их россияне получили за победу над бронзовым призером мирового первенства — сборной Норвегии.

Группа F

РОССИЯ — Литва — 29:27

Норвегия — Словакия — 35:25

Норвегия — РОССИЯ — 22:23

Словакия — Литва — 31:26

Словакия — РОССИЯ — 27:36

Литва — Норвегия — 29:35

И

В

Н

П

М

О

1. РОССИЯ

3

3

0

0

88-76

6

2. Норвегия

3

2

0

1

92-77

4

3. Словакия

3

1

0

2

83-97

2

4. Литва

3

0

0

3

82-95

0

После введения предварительных раундов на Евро-2002 Россия только трижды показывала максимальный результат на первом групповом турнире. Случалось это в 2004 и 2006 годах, когда команда Владимира Максимова завершала турнир в шестерке сильнейших, хотя и не попадала в полуфинал.

Сборная России в предварительных раундах чемпионата Европы

Год

Тренер

И

В

Н

П

М

О

Итоговое место

1994

Владимир Максимов

5

5

0

0

122-94

10

2-е

1996

Владимир Максимов

5

4

1

0

125-98

9

1-е

1998

Владимир Максимов

5

3

1

1

127-110

7

4-е

2000

Владимир Максимов

5

4

0

1

128-120

8

2-е

2002

Владимир Максимов

3

2

1

0

80-70

5

5-е

2004

Владимир Максимов

3

3

0

0

87-74

6

5-е

2006

Владимир Максимов

3

3

0

0

89-82

6

6-е

2008

Владимир Максимов

3

0

1

2

74-88

1

13-е

2010

Николай Чигарев

3

1

0

2

89-91

2

12-е

2012

Владимир Максимов

3

0

1

2

82-89

0

15-е

2014

Олег Кулешов

3

1

0

2

77-84

2

9-е

2016

Дмитрий Торгованов

3

2

0

1

80-78

4

9-е

2020

Эдуард Кокшаров

3

0

0

3

76-91

0

22-е

2022

Велимир Петкович

3

3

0

0

88-76

6

?

В основной стадии россияне проведут четыре матча — со сборными Испании, Швеции, Польши и Германии. Для продолжения борьбы за медали команде Велимира Петковича нужно попасть в двойку сильнейших в группе, то есть выиграть три или четыре встречи. Хотя в теории для попадания в полуфинал может хватить и шести очков. Сборные, занявшие третьи места в своих группах, проведут матч за пятое место, остальные же завершат чемпионат по окончании группового турнира.

Группа II

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

1

1

0

0

32-28

2

2. РОССИЯ

1

1

0

0

23-22

2

3. Польша

0

0

0

0

0-0

0

4. Германия

0

0

0

0

0-0

0

5. Норвегия

1

0

0

1

22-23

0

6. Швеция

1

0

0

1

28-32

0

0
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