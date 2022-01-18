У России лучший за 15 лет старт на Евро, но этого мало. Расклады для сборной на выход в полуфинал ЧЕ-2022
Сборная России выиграла все три матча предварительного турнира чемпионата Европы и вышла в основной раунд турнира с максимально возможными двумя очками. Их россияне получили за победу над бронзовым призером мирового первенства — сборной Норвегии.
Группа F
РОССИЯ — Литва — 29:27
Норвегия — Словакия — 35:25
Норвегия — РОССИЯ — 22:23
Словакия — Литва — 31:26
Словакия — РОССИЯ — 27:36
Литва — Норвегия — 29:35
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. РОССИЯ
|
3
|
3
|
0
|
0
|
88-76
|
6
|
2. Норвегия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
92-77
|
4
|
3. Словакия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
83-97
|
2
|
4. Литва
|
3
|
0
|
0
|
3
|
82-95
|
0
После введения предварительных раундов на Евро-2002 Россия только трижды показывала максимальный результат на первом групповом турнире. Случалось это в 2004 и 2006 годах, когда команда Владимира Максимова завершала турнир в шестерке сильнейших, хотя и не попадала в полуфинал.
Сборная России в предварительных раундах чемпионата Европы
|
Год
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итоговое место
|
1994
|
Владимир Максимов
|
5
|
5
|
0
|
0
|
122-94
|
10
|
2-е
|
1996
|
Владимир Максимов
|
5
|
4
|
1
|
0
|
125-98
|
9
|
1-е
|
1998
|
Владимир Максимов
|
5
|
3
|
1
|
1
|
127-110
|
7
|
4-е
|
2000
|
Владимир Максимов
|
5
|
4
|
0
|
1
|
128-120
|
8
|
2-е
|
2002
|
Владимир Максимов
|
3
|
2
|
1
|
0
|
80-70
|
5
|
5-е
|
2004
|
Владимир Максимов
|
3
|
3
|
0
|
0
|
87-74
|
6
|
5-е
|
2006
|
Владимир Максимов
|
3
|
3
|
0
|
0
|
89-82
|
6
|
6-е
|
2008
|
Владимир Максимов
|
3
|
0
|
1
|
2
|
74-88
|
1
|
13-е
|
2010
|
Николай Чигарев
|
3
|
1
|
0
|
2
|
89-91
|
2
|
12-е
|
2012
|
Владимир Максимов
|
3
|
0
|
1
|
2
|
82-89
|
0
|
15-е
|
2014
|
Олег Кулешов
|
3
|
1
|
0
|
2
|
77-84
|
2
|
9-е
|
2016
|
Дмитрий Торгованов
|
3
|
2
|
0
|
1
|
80-78
|
4
|
9-е
|
2020
|
Эдуард Кокшаров
|
3
|
0
|
0
|
3
|
76-91
|
0
|
22-е
|
2022
|
Велимир Петкович
|
3
|
3
|
0
|
0
|
88-76
|
6
|
?
В основной стадии россияне проведут четыре матча — со сборными Испании, Швеции, Польши и Германии. Для продолжения борьбы за медали команде Велимира Петковича нужно попасть в двойку сильнейших в группе, то есть выиграть три или четыре встречи. Хотя в теории для попадания в полуфинал может хватить и шести очков. Сборные, занявшие третьи места в своих группах, проведут матч за пятое место, остальные же завершат чемпионат по окончании группового турнира.
Группа II
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
1
|
1
|
0
|
0
|
32-28
|
2
|
2. РОССИЯ
|
1
|
1
|
0
|
0
|
23-22
|
2
|
3. Польша
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4. Германия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5. Норвегия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
22-23
|
0
|
6. Швеция
|
1
|
0
|
0
|
1
|
28-32
|
0