У России лучший за 15 лет старт на Евро, но этого мало. Расклады для сборной на выход в полуфинал ЧЕ-2022

Сборная России выиграла все три матча предварительного турнира чемпионата Европы и вышла в основной раунд турнира с максимально возможными двумя очками. Их россияне получили за победу над бронзовым призером мирового первенства — сборной Норвегии.

Группа F

РОССИЯ — Литва — 29:27

Норвегия — Словакия — 35:25

Норвегия — РОССИЯ — 22:23

Словакия — Литва — 31:26

Словакия — РОССИЯ — 27:36

Литва — Норвегия — 29:35

И В Н П М О 1. РОССИЯ 3 3 0 0 88-76 6 2. Норвегия 3 2 0 1 92-77 4 3. Словакия 3 1 0 2 83-97 2 4. Литва 3 0 0 3 82-95 0

После введения предварительных раундов на Евро-2002 Россия только трижды показывала максимальный результат на первом групповом турнире. Случалось это в 2004 и 2006 годах, когда команда Владимира Максимова завершала турнир в шестерке сильнейших, хотя и не попадала в полуфинал.

Сборная России в предварительных раундах чемпионата Европы

Год Тренер И В Н П М О Итоговое место 1994 Владимир Максимов 5 5 0 0 122-94 10 2-е 1996 Владимир Максимов 5 4 1 0 125-98 9 1-е 1998 Владимир Максимов 5 3 1 1 127-110 7 4-е 2000 Владимир Максимов 5 4 0 1 128-120 8 2-е 2002 Владимир Максимов 3 2 1 0 80-70 5 5-е 2004 Владимир Максимов 3 3 0 0 87-74 6 5-е 2006 Владимир Максимов 3 3 0 0 89-82 6 6-е 2008 Владимир Максимов 3 0 1 2 74-88 1 13-е 2010 Николай Чигарев 3 1 0 2 89-91 2 12-е 2012 Владимир Максимов 3 0 1 2 82-89 0 15-е 2014 Олег Кулешов 3 1 0 2 77-84 2 9-е 2016 Дмитрий Торгованов 3 2 0 1 80-78 4 9-е 2020 Эдуард Кокшаров 3 0 0 3 76-91 0 22-е 2022 Велимир Петкович 3 3 0 0 88-76 6 ?

В основной стадии россияне проведут четыре матча — со сборными Испании, Швеции, Польши и Германии. Для продолжения борьбы за медали команде Велимира Петковича нужно попасть в двойку сильнейших в группе, то есть выиграть три или четыре встречи. Хотя в теории для попадания в полуфинал может хватить и шести очков. Сборные, занявшие третьи места в своих группах, проведут матч за пятое место, остальные же завершат чемпионат по окончании группового турнира.

Группа II