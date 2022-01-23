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Сегодня, 15:30

Польша — Россия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу

Прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу Польша — Россия
Александр Ермаков.
Фото ФГР, Instagram

23 января в Братиславе (Словакия) мужская сборная России по гандболу сыграет против Польши в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы.

Игра пройдет на арене «Зимний стадион Ондрея Непелы» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Польша — Россия можно будет посмотреть с 18.20 на сайте matchtv.ru.

Сборная России занимает пятое место с двумя очками в своей группе после трех игр. У поляков — 0 баллов и последняя строчка.

Сборная России на чемпионате Европы по гандболу: расписание и результаты

Сборная России по гандболу
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