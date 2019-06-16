Россия победила Словакию, определились все участники Евро-2020

Сборная России обыграла Словакию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 30:20. Встреча не имела для россиян турнирного значения - команда досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.
Сегодня завершился отборочный турнир чемпионата Европы. По его итогам определились все участники турнира. В финальной стадии сыграют хозяева Евро - Австрия, Норвегия и Швеция, а также действующий чемпион - сборная Испании.
По итогам отбора к ним добавятся Германия, Польша, Хорватия, Швейцария, Македония, Исландия, Словения, Латвия, Чехия, Белоруссия, Франция, Португалия, Венгрия, Россия, Дания, Черногория, Босния и Герцеговина, Голландия, Сербия, Украина.
Жеребьевка финальной стадии состоится в Вене 28 июня. Пройдет турнир с 9 по 26 января 2020 года.
Чемпионат Европы
Мужчины
Отборочный раунд
Россия - Словакия - 30:20
Польша - Израиль - 26:23
Германия - Косово - 28:17
Сербия - Швейцария - 32:31
Хорватия - Бельгия - 28:19
Македония - Греция - 27:23
Исландия - Турция - 32:22
Словения - Эстония - 32:28
Голландия - Латвия - 25:21
Чехия - Босния и Герцеговина - 23:24
Белоруссия - Финляндия - 40:15
Португалия - Литва - 28:28
Франция - Румыния - 34:25
Венгрия - Италия - 32:29
Черногория - Украина - 27:21
Дания - Фарерские острова - 31:24