Анна Вяхирева: "Мне все равно, на какой позиции играть"

Правый крайний женской сборной России Анна Вяхирева после победы над Хорватией (32:26) в матче группового турнира чемпионата Европы отметила, что команда пока не сыгралась. По словам 21-летней олимпийской чемпионки, надо продолжать работать, передает из Хельсинборга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Мы знали и ждали, что хорватки будут играть жестко, – призналась Вяхирева. – Все страны бывшей Югославии действуют в такой манере. Но вот необязательные ошибки делали – и не мало. Надо работать над их устранением. В первую очередь – над потерями. Случается неразбериха и в нападении, и в защите. Наверное, пока не сыгрались. Еще не нашли такую схему в защите, при которой каждый понимал бы, куда идти одному, а куда – другому. Будем работать и, думаю, все будет нормально.

– Вы начали играть на краю. Кажется, ближе к центру чувствуете себя увереннее?

– Да мне все равно. Выпускают – и слава богу.

– Когда разница в счете с восьми мячей сократилась до двух, вы взяли инициативу в свои руки. Понимали, что вы лидер – и должны что-то делать?

– Когда ты чувствуешь, что можешь, – просто делаешь это. Если видишь, что игра в атаке не идет, и уверен, что можешь взять ее на себя, – это, наверное, неплохо. Сегодня я, завтра кто-то другой. Это нормально. Конечно, было бы лучше, если бы обыгрывали соперника командными действиями. Но пока так. Будем работать над собой.