Мини-футбол, макси-эмоции: «Барселона» празднует победу в Лиге чемпионов

Игроки «Барселоны» эмоционально отпраздновали победу в Лиге чемпионов по мини-футболу. В решающем матче каталонцы обыграли «Эль Посо» из Мурсии со счетом 2:1 и в третий раз стали обладателями трофея.

Оба испанских клуба в полуфиналах обыграли представителей России: «Барселона» — КПРФ, «Эль Посо» — «Тюмень».