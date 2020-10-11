Мини-футбол, макси-эмоции: «Барселона» празднует победу в Лиге чемпионов
11 октября 2020, 23:24
Игроки «Барселоны» эмоционально отпраздновали победу в Лиге чемпионов по мини-футболу. В решающем матче каталонцы обыграли «Эль Посо» из Мурсии со счетом 2:1 и в третий раз стали обладателями трофея.
Оба испанских клуба в полуфиналах обыграли представителей России: «Барселона» — КПРФ, «Эль Посо» — «Тюмень».
European— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 11, 2020
C H A M P I O N S ! ! !@FCBfutbolsala pic.twitter.com/oUyZ06L2hY