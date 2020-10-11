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Мини-футбол, макси-эмоции: «Барселона» празднует победу в Лиге чемпионов

11 октября 2020, 23:24

Игроки «Барселоны» эмоционально отпраздновали победу в Лиге чемпионов по мини-футболу. В решающем матче каталонцы обыграли «Эль Посо» из Мурсии со счетом 2:1 и в третий раз стали обладателями трофея.

Оба испанских клуба в полуфиналах обыграли представителей России: «Барселона» — КПРФ, «Эль Посо» — «Тюмень».

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