Тото Вольфф: "Люди осознают величие Хэмилтона, когда он завершит карьеру"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что окружающие оценят талант Льюиса Хэмилтона сполна только после завершения его карьеры. 33-летний британец завоевал в прошлом году свой пятый чемпионский титул.

– Я считаю, что Хэмилтон наряду с Михаэлем Шумахером один из величайших гонщиков, которых мы когда-либо видели, – цитирует The National Вольффа. – Но его талант полностью признают, когда он завершит карьеру. Люди редко осознают великие достижения человека, пока он еще в деле. Думаю, мы должны добиваться еще большего, пока Льюис еще в гонках.