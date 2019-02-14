"Рено" и "Уильямс" опаздывают к началу предсезонных тестов

"Рено" и "Уильямс" рискуют не успеть к началу предсезонных тестов в Барселоне, сообщает Sport.pl.

Такая ситуация произошла из-за того, что в этом году тесты начинаются на неделю раньше, чем обычно. В частности, "Уильямс" решил не проводить шейкдаун на следующих выходных.

- Хороших новостей у меня нет, - цитирует Sport.pl одного из инженеров "Уильямса". - "Уильямс" очень опаздывает с разработкой машины.

Что касается "Рено", то руководитель команды Сирил Абитбуль сообщил об опоздании команды 12 февраля, на презентации ливреи нового болида.

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