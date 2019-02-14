"Макларен" презентовал свой новый болид

Британская команда "Макларен" провела презентацию новой машины MCL34 на своей базе в Уокинге, сообщает официальный сайт конюшни.

В ливрее болида, в сравнении с прошлым сезоном, стало больше синего цвета, но предпочтение отдано традиционному для команды оранжевому. Что касается комбинезонов пилотов, то там синий стал основным цветом.

В прошлом сезоне "Макларен" занял шестое место в Кубке конструкторов, набрав 62 очка. Текущей зимой команда полностью обновила состав пилотов. Вместо Фернандо Алонсо и Стофелля Вандорна, в новом чемпионате британский концерн будут представлять Карлос Сайнс-младший и Ландо Норрис.