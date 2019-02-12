Эстебан Окон: "Даже не допускаю, что в 2020 году не вернусь в "Формулу-1"

Бывший пилот "Форс Индии" Эстебан Окон рассчитывает вернуться в "Формулу-1" в 2020 году. Предстоящий сезон он пропускает, но остается в системе "Мерседеса".

– Даже не думаю о том, что в 2020 году не вернусь, – цитирует Autosport Окона. – Это меня сильно разочаровало бы. Но я думаю, что все получится. Мое окружение добьется этого. Я буду лучше готов к гонкам в 2020 году, поскольку многому научусь, работая с "Мерседесом". К тому же физическая форма изменится, поскольку будет другой регламент в плане ограничений по весу.