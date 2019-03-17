Боттас выиграл "Гран-при Австралии", Квят – десятый

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона – "Гран-при Австралии". Вторым финишировал его напарник Льюис Хэмилтон, третьим – Макс Ферстаппен из "Ред Булла".
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал десятым.
Мельбурн (Австралия)
Чемпионат мира
1-й этап
Гран-при Австралии
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1:25.27,325
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – отставание 20,886
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 22,520
4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 57,109
5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 58,230
6. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.27,156
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1 круг
8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 1 круг
9. Лэнс Стролл (Канада, Racing Point) - 1 круг
10. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1 круг
11. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1 круг
12. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1 круг
13. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1 круг
14. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1 круг
15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1 круг
16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 2 круга
17. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 3 круга
Не финишировали: Ромен Грожан (Франция, Haas), Даниэль Риккьярдо (Австралия, Renault), Карлос Сайнс (Испания, McLaren)
Личный зачет: 1. Валттери Боттас - 26. 2. Льюис Хэмилтон - 18. 3. Макс Ферстаппен - 15. 4. Себастьян Феттель - 12. 5. Шарль Леклер - 10. 6. Кевин Магнуссен - 8. 7. Нико Хюлькенберг - 6. 8. Кими Райкконен - 4. 9. Лэнс Стролл - 2. 10. Даниил Квят - 1. 11. Роберт Кубица - 0. 12. Пьер Гасли - 0. 13. Ландо Норрис - 0. 14. Даниэль Риккьярдо - 0. 15. Серхио Перес - 0. 16. Джордж Расселл - 0. 17. Александр Албон - 0. 18. Ромен Грожан - 0. 19. Антонио Джовинацци - 0. 20. Карлос Сайнс - 0.
Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 44. 2. Ferrari - 22. 3. Red Bull Racing - 15. 4. Haas - 8. 5. Renault - 6. 6. Alfa Romeo - 4. 7. Racing Point - 2. 8. Toro Rosso - 1. 9. McLaren - 0. 10. Williams - 0.