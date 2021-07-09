Зидан опубликовал милое фото с песиком через 15 лет после удара головой Матерацци

Бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан в своем Instagram опубликовал фото с милой собакой.

Напомним, ровно 15 лет назад в финале чемпионата мира-2006 произошел инцидент между Зиданом и защитником сборной Италии Марко Матерацци. Тогда итальянец спровоцировал француза, который ударил соперника головой в грудь и был удален.

Встреча завершилась победой Италии (1:1, пен. — 5:3). Это был последний матч в карьере Зидана. Вместе со сборной он стал чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).

Ранее Зидан покинул пост главного тренера «Реала». В завершившемся сезоне «Реал» под руководством француза занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Челси». Команда не завоевала ни одного трофея.