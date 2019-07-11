Журналисты "СЭ" получили награды Минспорта

Министерство спорта вручило ведомственные награды журналистам, которые внесли существенный вклад в освещение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Благодарность министра Павла Колобкова в этот четверг получили пять представителей "СЭ" – заместитель главного редактора Сергей Егоров, шеф отдела футбола Вячеслав Короткин и заместитель шефа отдела футбола Илья Андреев, а также обозреватель Игорь Рабинер и фотохудожник Александр Федоров.

Ранее почетные грамоты и благодарность получили главный редактор Максим Максимов, первый заместитель главного редактора Дмитрий Симонов, заместитель шефа отдела футбола Александр Бобров и обозреватель Дмитрий Зеленов.​