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До Марибора-2009 была Любляна-2001. Убийство сборной России судьей Поллом

10:27
1 сентября 2001 года. Любляна. Словения - Россия - 2:1. 90-я минута. Грэм Полл назначает пенальти в ворота россиян. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1 сентября 2001 года. Любляна. Словения - Россия - 2:1. 90-я минута. Грэм Полл назначает пенальти в ворота россиян. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня, 1 сентября, исполнилось 19 лет скандальному матчу отборочного турнира ЧМ-2002 Словения — Россия. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1 и запомнилась странным пенальти, который арбитр Грэм Полл поставил в ворота россиян на 90-й минуте.

Счет открыл словенец Милан Остерц в середине второго тайма. Через 11 минут Егор Титов забил ответный мяч, а на последних минутах Миленко Ачимович реализовал 11-метровый удар, принеся словенцам победу.

Игра со Словенией стала дебютной для защитника Вячеслава Даева. Именно у него Полл усмотрел нарушение правил в штрафной в борьбе с Миланом Остерцом. Всего Даев проведет за сборную 8 матчей и съездит на ЧМ-2002, где на поле так и не появится.

Несмотря на поражение, Россия заняла уверенное первое место в таблице отборочного турнира и напрямую попала на чемпионат мира.

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