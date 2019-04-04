ЧМ-2022: в какой корзине окажется сборная России при жеребьевке?

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной, апрельский, рейтинг, в котором наша команда поднялась на четыре позиции – на 46-е место. Дата объявления следующего рейтинга не названа, предположительно это будет сделано в июне после очередных игр сборных.

Есть вероятность, что именно июньский рейтинг ФИФА использует для "посева" команд на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022, которая запланирована на июль. Сейчас сборная России балансирует на границе третьей и четвертой корзин, может получить очень серьезных соперников по группе и рискует не попасть на мировое первенство в Катар.

Страна Баллы +/-* 1. Бельгия (1**) 1737 0 2. Франция (2) 1734 0 3. Бразилия 1676 0 4. Англия (3) 1647 +1 5. Хорватия (4) 1621 -1 6. Уругвай 1613 +1 7. Португалия (5) 1607 -1 8. Швейцария (6) 1604 0 9. Испания (7) 1601 0 10. Дания (8) 1586 0 …13. Германия (9) 1570 +3 14. Швеция (10) 1567 0 …16. Голландия (11) 1554 -2 17. Италия (12) 1550 +1 …19. Уэльс (13) 1539 0 20. Польша (14) 1535 0 …25. Румыния (15) 1496 0 …27. Украина (16) 1493 +3 …29. Сербия (17) 1484 +2 Ирландия (17) 1484 +5 …32. Словакия (19) 1482 -3 …33. Сев.Ирландия (20) 1481 +3 34. Австрия (21) 1479 -11 35. Босния (22) 1478 0 …39. Турция (23) 1457 +2 40. Исландия (24) 1450 -2 …43. Греция (25) 1433 +2 44. Шотландия (26) 1430 -4 …46. Россия (27) 1425 +4 …48. Чехия (28) 1424 -4 …50. Норвегия (29) 1420 -2 51. Болгария (30) 1419 -3 Венгрия (30) 1419 +1 Черногория (30) 1419 -5

* Изменение позиции по сравнению с рейтингом февраля 2019 года.

** Место в Европе.