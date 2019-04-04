19:30 | Футбол — Чемпионат мира

ЧМ-2022: в какой корзине окажется сборная России при жеребьевке?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
7
Обсудить

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной, апрельский, рейтинг, в котором наша команда поднялась на четыре позиции – на 46-е место. Дата объявления следующего рейтинга не названа, предположительно это будет сделано в июне после очередных игр сборных.

Есть вероятность, что именно июньский рейтинг ФИФА использует для "посева" команд на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022, которая запланирована на июль. Сейчас сборная России балансирует на границе третьей и четвертой корзин, может получить очень серьезных соперников по группе и рискует не попасть на мировое первенство в Катар.

Страна

Баллы

+/-*

1. Бельгия (1**)

1737

0

2. Франция (2)

1734

0

3. Бразилия

1676

0

4. Англия (3)

1647

+1

5. Хорватия (4)

1621

-1

6. Уругвай

1613

+1

7. Португалия (5)

1607

-1

8. Швейцария (6)

1604

0

9. Испания (7)

1601

0

10. Дания (8)

1586

0

…13. Германия (9)

1570

+3

14. Швеция (10)

1567

0

…16. Голландия (11)

1554

-2

17. Италия (12)

1550

+1

…19. Уэльс (13)

1539

0

20. Польша (14)

1535

0

…25. Румыния (15)

1496

0

…27. Украина (16)

1493

+3

…29. Сербия (17)

1484

+2

Ирландия (17)

1484

+5

…32. Словакия (19)

1482

-3

…33. Сев.Ирландия (20)

1481

+3

34. Австрия (21)

1479

-11

35. Босния (22)

1478

0

…39. Турция (23)

1457

+2

40. Исландия (24)

1450

-2

…43. Греция (25)

1433

+2

44. Шотландия (26)

1430

-4

…46. Россия (27)

1425

+4

…48. Чехия (28)

1424

-4

…50. Норвегия (29)

1420

-2

51. Болгария (30)

1419

-3

Венгрия (30)

1419

+1

Черногория (30)

1419

-5

* Изменение позиции по сравнению с рейтингом февраля 2019 года.

** Место в Европе.

7
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ