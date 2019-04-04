ЧМ-2022: в какой корзине окажется сборная России при жеребьевке?

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной, апрельский, рейтинг, в котором наша команда поднялась на четыре позиции – на 46-е место. Дата объявления следующего рейтинга не названа, предположительно это будет сделано в июне после очередных игр сборных.
Есть вероятность, что именно июньский рейтинг ФИФА использует для "посева" команд на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022, которая запланирована на июль. Сейчас сборная России балансирует на границе третьей и четвертой корзин, может получить очень серьезных соперников по группе и рискует не попасть на мировое первенство в Катар.
|
Страна
|
Баллы
|
+/-*
|
1. Бельгия (1**)
|
1737
|
0
|
2. Франция (2)
|
1734
|
0
|
3. Бразилия
|
1676
|
0
|
4. Англия (3)
|
1647
|
+1
|
5. Хорватия (4)
|
1621
|
-1
|
6. Уругвай
|
1613
|
+1
|
7. Португалия (5)
|
1607
|
-1
|
8. Швейцария (6)
|
1604
|
0
|
9. Испания (7)
|
1601
|
0
|
10. Дания (8)
|
1586
|
0
|
…13. Германия (9)
|
1570
|
+3
|
14. Швеция (10)
|
1567
|
0
|
…16. Голландия (11)
|
1554
|
-2
|
17. Италия (12)
|
1550
|
+1
|
…19. Уэльс (13)
|
1539
|
0
|
20. Польша (14)
|
1535
|
0
|
…25. Румыния (15)
|
1496
|
0
|
…27. Украина (16)
|
1493
|
+3
|
…29. Сербия (17)
|
1484
|
+2
|
Ирландия (17)
|
1484
|
+5
|
…32. Словакия (19)
|
1482
|
-3
|
…33. Сев.Ирландия (20)
|
1481
|
+3
|
34. Австрия (21)
|
1479
|
-11
|
35. Босния (22)
|
1478
|
0
|
…39. Турция (23)
|
1457
|
+2
|
40. Исландия (24)
|
1450
|
-2
|
…43. Греция (25)
|
1433
|
+2
|
44. Шотландия (26)
|
1430
|
-4
|
…46. Россия (27)
|
1425
|
+4
|
…48. Чехия (28)
|
1424
|
-4
|
…50. Норвегия (29)
|
1420
|
-2
|
51. Болгария (30)
|
1419
|
-3
|
Венгрия (30)
|
1419
|
+1
|
Черногория (30)
|
1419
|
-5
* Изменение позиции по сравнению с рейтингом февраля 2019 года.
** Место в Европе.