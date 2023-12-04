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Сегодня, 17:34

Чеферин заявил, что зимний ЧМ-2022 в Катаре не пошел на пользу футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александер Чеферин.
Фото Reuters

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал чемпионат мира 2022 года, который прошел в Катаре.

«Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу. Было бы неразумно рассматривать возможность повторения такого сценария, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», — приводит слова Чеферина Kicker.

22-й чемпионат мира по футболу прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, пенальти 4:2).

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
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