Чеферин заявил, что зимний ЧМ-2022 в Катаре не пошел на пользу футболу

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал чемпионат мира 2022 года, который прошел в Катаре.

«Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу. Было бы неразумно рассматривать возможность повторения такого сценария, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», — приводит слова Чеферина Kicker.

22-й чемпионат мира по футболу прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, пенальти 4:2).