Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча с Аргентиной

Нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в капитана сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча отбора на чемпионат мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

На 84-й минуте Санабрия и Месси повздорили, после чего парагвац плюнул в спину уходящего Месси. Арбитр встречи на этот эпизод не отреагировал.

Аргентинцы набрали 9 очков и поднялись на 1-е место в турнирной таблице. Парагвай идет на 9-й строчке — 1 очко.