Ди Мария: «То, что Месси передал мне капитанскую повязку, — предмет гордости»

Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0).

«Счастливы, потому что мы взяли три очка, это было самое главное. Мы знаем, что матчи квалификации сложные. Мы также постараемся прибавить в матче с Боливией. То, что Месси передал мне капитанскую повязку, — предмет гордости, нечто особенное. Столько лет в сборной и такая возможность — это очень приятно», — приводит слова Ди Марии пресс-служба национальной команды.

Единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал штрафной удар.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Эквадорцы остались последними, так как у них -3 очка из-за решения федерации.