Бериссо подал в отставку с поста тренера сборной Чили

Главный тренер сборной Чили Эдуардо Бериссо подал в отставку со своего поста. 54-летний аргентинец объявил об этом на пресс-конференции после ничьей с Парагваем (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Сборная Чили после 5 матчей занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Бериссо возглавил сборную Чили в конце мая 2022 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала 4 победы и 5 раз сыграла вничью.