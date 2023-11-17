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Сегодня, 07:43

Бериссо подал в отставку с поста тренера сборной Чили

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эдуардо Бериссо.
Фото AFP

Главный тренер сборной Чили Эдуардо Бериссо подал в отставку со своего поста. 54-летний аргентинец объявил об этом на пресс-конференции после ничьей с Парагваем (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Сборная Чили после 5 матчей занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Бериссо возглавил сборную Чили в конце мая 2022 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала 4 победы и 5 раз сыграла вничью.

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Эдуардо Бериссо
Сборная Чили по футболу
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