Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что получил после выхода в четвертьфинал ЧМ-2018.

«Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное — мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты. Во время чемпионата мира мы несколько раз общались с президентом. Он пригласил меня на финал чемпионата мира, мы вместе сидели. Он сам спортсмен, многое делает для спорта», — сказал Черчесов в интервью Kanal Sportowy.

Сборная России на домашнем чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Черчесов получил Орден Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».