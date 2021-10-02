Черчесов о наградах после ЧМ-2018: «Ни машин, ни квартир не получал — дали несколько орденов и грамоты»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что получил после выхода в четвертьфинал ЧМ-2018.
«Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное — мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты. Во время чемпионата мира мы несколько раз общались с президентом. Он пригласил меня на финал чемпионата мира, мы вместе сидели. Он сам спортсмен, многое делает для спорта», — сказал Черчесов в интервью Kanal Sportowy.
Сборная России на домашнем чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Черчесов получил Орден Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».
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