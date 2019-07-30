Владимир Габулов: "Зачем взяли в сборную на ЧМ-2018? Я был абсолютно спокоен"

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов, ставший президентом "Алании", признался, что был абсолютно спокоен во время чемпионата мира-2018, когда главный тренер национальной команды Станислав Черчесов включил футболиста в окончательную заявку на турнир.

– Зачем взяли сборную? Слышал, мне тяжело из-за этого не было, потому что я был абсолютно спокоен. Я понимал, что, для чего и как я вообще делаю. По сути, я мог закончить карьеру двумя годами ранее, но я перед собй имел четкое понимание, что я могу принести футболу пользу, принести пользу партнерам, достичь личных каких-то еще задач, которые я перед собой ставил, приходя вообще в футбол. То есть у меня было четкое понимание, что я должен стать чемпионом. Иначе я не могу. То есть, если бы мы с "Брюгге" не стали чемпионами, я думаю, что карьеру бы не закончил, – сказал Габулов в интервью YouTube-каналу сборной России.