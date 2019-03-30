В Смоленске задержали нигерийского фаната, оставшегося в России после ЧМ-2018

Полиция Смоленска задержала болельщика из Нигерии, не покинувшего Россию после завершения чемпионата мира-2018, сообщает smolensk-i.ru. Срок действия безвизового режима для него истек, и суд признал его нахождение в стране незаконным.

Болельщик попытался попасть через Россию в страны Европы, но попытка оказалась неудачной.

Судебным приставом было возбуждено исполнительное производство о принудительном выдворении гражданина Нигерии за пределы России. Билет на самолет иностранец приобрел за свой счет. До аэропорта болельщика препроводили сотрудники специализированного отдела УФССП, где передали коллегам из пограничной службы ФСБ.

Сборная Нигерии на чемпионате мира-2018 не смогла выйти из группы, набрав 3 очка в матчах с Хорватией (0:2), Исландией (2:0) и Аргентиной (1:2).