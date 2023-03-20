Канчельскис объяснил слова о договорном матче с испанцами на ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что на чемпионате мира по футболу-2018 в России были договорные матчи.

Ранее специалист заявил, что матч сборной России с национальной командой Испании в рамках 1/8 финала ЧМ был договорным.

«Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее... Дураков достаточно — сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением. Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», — приводит РИА «Новости» слова Канчельскиса.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России обыграла Испанию, а в четвертьфинале уступила хорватам. Чемпионом стала национальная команда Франции.