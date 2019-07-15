Ивица Олич: "Никто не думал, что Россия так далеко пройдет"

Бывший нападающий ЦСКА и действующий тренер сборной Хорватии Ивица Олич в интервью "СЭ" рассказал о серебряном походе "шашечных" на ЧМ-2018, о матче с россиянами и о фанатах в аэропорту.

– Кто из российских друзей вас тогда поздравил?

– После матча немного поговорил с Акинфеевым. Я поблагодарил его за матч и поздравил Россию с отличным выступлением. Никто не думал, что Россия так далеко пройдет, ведь до старта турнира она на протяжении десяти матчей почти не побеждала. Но на чемпионате мира команда со Стани Черчесовым показала, что может играть в футбол и бороться за себя, за свою землю. Еще мне прислали сообщения друзья из России. Роман Бабаев (гендиректор ЦСКА. – Прим. "СЭ") поздравил, Сергей Семак. Мы же с ним вместе играли в ЦСКА, все время держали контакт. Я хотел встретиться с ним во время турнира, ведь наша база находилась под Санкт-Петербургом. Но Сергей рано уехал с "Зенитом" на сбор, так что мы так и не пересеклись. (Гоша Чернов)

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