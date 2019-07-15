Ивица Олич: "На днях вспоминали матч с Россией..."

Бывший нападающий ЦСКА и действующий тренер сборной Хорватии Ивица Олич в интервью "СЭ" рассказал о серебряном походе "шашечных" на ЧМ-2018, о матче с россиянами и о фанатах в аэропорту.

– Прошел год с чемпионата мира. Как часто вы вспоминаете все, что происходило прошлым летом?

– Последние недели две – постоянно. Хорватские СМИ в эти дни активно пишут о тех событиях. На днях вспоминали матч с Россией, потом с Англией... Быстро год прошел. Эмоций было очень много – как положительных, так и отрицательных. То серебро навсегда останется со мной.

– Что для вас символизирует турнир? Какой момент?

– Два момента. Первый – победа над Аргентиной в группе со счетом 3:0. После этого я понял, что мы сможем добиться чего-то существенного. Второй эпизод – серия пенальти с Россией. Это был рубеж – мы вышли в полуфинал и почти гарантировали себе медаль. Перед матчем очень упорно готовились, ведь играли с хозяйкой чемпионата мира. Россия была готова великолепно, чувствовалось, что внутри команды хорошая атмосфера. Но нам повезло – и мы вышли в полуфинал, а затем и в финал. (Гоша Чернов)

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