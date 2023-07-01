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Гранат: «Мы с ребятами хотели сыграть с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2018, но Черчесов сказал, что нам нужна Испания»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат объяснил, почему тренер национальной команды Станислав Черчесов предпочел получить Испанию, а не Португалию в 1/8 финала ЧМ-2018.

«После группового этапа на базе мы сидели с ребятами и говорили, что хотели бы сыграть с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира. Но Станислав Саламович сказал, что нам нужна Испания, потому что это команда без тренера. Лопетеги же убрали перед стартом турнира, и Черчесов считал, что Испания будет для нас лучше. На бумаге весь футбольный мир понимал, что фаворит матча — Испания. Но шансы были 50 на 50, потому что мы играли в «Лужниках» при полных трибунах в своей стране. Да и игра получилась не настолько интенсивной, как мы ожидали. Да, испанцы контролировали мяч, но не с таким темпом, как могли бы. А мы воспользовались своим шансом, и мастерство Акинфеева позволило нам попасть в четвертьфинал», — цитирует Граната Metaratings.ru.

На чемпионате мира 2018 года сборная России в 1/8 финала обыграла команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-posle-gruppovogo-etapa-chm-2018-my-s-rebyatami-khoteli-sygrat-s-portugaliei-no-cherchesov-skazal-chto-nam-nuzhna-ispaniya-262949/
Владимир Гранат
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
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