Билья считает, что Аргентина неудачно выступила на ЧМ-2018 из-за схемы Сампаоли

Полузащитник сборной Аргентины Лукас Билья - о выступлении команды на ЧМ-2018. Он считает, что главный тренер Хорхе Сампаоли потерпел неудачу, пытаясь внедрить новую схему. На чемпионате мира аргентинцы дошли до 1/8 финала, где уступили будущему чемпиону миру сборной Франции (3:4).

- Он пытался внедрить новую схему, но мы не адаптировались к ней, - цитирует аргентинца TNT Sports. - Мы тестировали схему 3-4-3 в матчах с Бразилией, Японией и Сингапуром. Она не продемонстрировала надежность в нашей игре, что вызвало сомнения и проблемы. В матче с Хорватией мы вернулись к этой схеме и потеряли неудачу. Перед матчем с Нигерией мы устроили собрание и сказали: "Хорхе, давай сделаем проще, потому что эта схема не работает". То, что случилось в России, не меняет моего мнения о Сампаоли. Он отличный тренер. Он хорошо это воспринял, оценил нашу искренность и то, что мы искали решение. Это нормальный разговор в команде, если вы хотите уверенности и надежности.