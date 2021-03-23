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«Нет проблем во взаимодействии с Соболевым. Я за любой кипиш!» Черчесов и Дзюба — перед матчем с Мальтой

Авторы:

Данил Алешин
Сергей Федоров
Сегодня, 17:15
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Главный тренер и капитан сборной — о Головине, Миранчуке и состоянии команды.
Футболисты сборной Мальты.У Мальты семь матчей подряд без поражений. Но играть в футбол она пока не научилась

Уже завтра сборная России начинает отборочную кампанию к чемпионату мира 2022 года. Накануне наша национальная команда прилетела на Мальту, где проведет свой первый матч. За день до игры на вопросы журналистов ответили главный тренер Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба.

— Как удалось подготовиться к игре на сборе?

— Сделали все, что планировали, — заявил Черчесов. — Команда не была в полном составе, это нормальная ситуация. Если последний тур РПЛ мы перенесли, то игроки европейских чемпионатов присоединились к нам уже на Мальте. В остальном все выполнено. Правда, Оздоев не сможет сыграть завтра из-за повреждения, а Зобнина здесь нет из-за травмы в прошлом клубном матче.

— Как решился вопрос с участием Головина в матче со Словенией?

— Все игроки из иностранных чемпионатов здоровы, в хорошем настроении. Они провели хорошие последние матчи. Сегодня они первую тренировку с нами провели. Что касается Головина и Миранчука, то федерация отработала на «отлично». Жиров не сможет полететь с нами в Словакию, а остальные будут с нами до конца.

— Сборная Мальты сильна на стандартах. Обращали ли на это внимание?

— Мы на все обращаем внимание. В Сочи разбирали их игру в обороне, сегодня на теории рассмотрим их нападение, стандартные положения. Мы все анализируем, Мальта в своей Лиге наций играла успешно. Мы обращаем внимание не на имена, а на качество игры, которое преобразилось в последние годы.

— Сборная потеряла Зобнина и Оздоева. Как это скажется на расстановке команды?

— У нас есть еще игроки на эту позицию. Мы и Мухина довызвали, который сыграл на хорошем уровне прошедшие матчи. Головин может играть на нескольких позициях, Алексей Миранчук — тоже. Будем исходить из того, что наметили. Провели несколько тактических тренировок в Сочи. В футболе без травм не бывает, относимся к этому уже нормально. В прошлый раз не было 14 игроков, сейчас только двух.

— России предстоит провести три матча в сжатые сроки.

— У нас было больше дней для подготовки, это плюс. Но четыре игрока только ночью приехали, сбор с нами не проводили, оценим их сегодня. Психологически они готовы хорошо. В плане состава мы будем отталкиваться не от соперника, а от состояния игроков и тактики.

— Можете ли против Мальты сыграть в два нападающих?

— У нас в Лиге наций уже был опыт минут двадцать. Футбол меняется, раньше было много товарищеских матчей, экспериментировали. Сейчас приходилось это делать в Лиге наций, пробовали Дзюбу и Соболева. Идеи есть, все возможно, зависит от ситуации на поле. Здесь много нюансов, главное, чтобы они на тренировках и в жизни общались, тогда смогут и на поле заиграть.

— Как тактически распределить силы на три матча?

— Мы встали на линию старта, все команды в равных условиях. Невозможно предугадать, что будет во время матчей. Мы пока думаем только о Мальте, все остальные игры будут потом. Нам предстоит непростой матч, на уровне сборных вообще простых матчей не бывает, это банально, но так и есть.

Артем Дзюба.Дзюбу — в основу сборной. Он капитан и стопроцентно мотивирован

Дзюба: «Соскучились по сборной»

— Ваша оценка подготовки сборной в последние несколько дней? — вопрос Артему Дзюбе.

— Многие соскучились по сборной, поэтому с нетерпением ждали этого момента. Все довольны и с хорошим настроем готовятся. Надеемся, что завтра покажем своим лучшие качества.

— Какие сильные или слабые стороны отметили бы у соперника?

— Сейчас проходных матчей нет. Это крепкая команда, которая играет в пять защитников и старается контролировать мяч.

— Ставите ли вы цель по количеству забитых мячей?

— Главное, чтобы команда победила. Если я буду играть правильно, то это самое главное. Хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова. Это было бы прекрасно! Надеюсь, получится. Время покажет.

— Многие футболисты переболели коронавирусом, в том числе и вы. Как бы оценили свое состояние?

— Трудно сказать, потому что есть люди, которые должны оценивать мое состояние. Неприятная болезнь. Постепенно, через матчи, чувствовал себя все лучше и лучше. Последствий не осталось.

— Оправдано ли участие карликовых сборных в отборе?

— Я за популяризацию футбола. Мы видим, что карликовые команды прибавляют большими шагами. В ближайшее время они не будут таковыми являться. Да и обороняться уже умеют все хорошо. Нельзя их лишать футбола. К тому же есть и Лига наций, где они могут себя показывать. Все должны иметь шансы отбираться на любой турнир.

— Пробовали на тренировках играть в сочетании с двумя нападающими?

— Пробуем разные вариации. Принимать решение тренерскому штабу, но я и в клубе играл с двумя нападающими. В плане взаимодействий у меня нет проблем. Я за любой кипиш!

— Как настраиваетесь на соперников?

— Все, кто говорит, что группа проходная, — это непрофессионально. Готовимся к каждому матчу отдельно.

— Как влияют на подготовку такие матчи, как с ЦСКА?

— День-два Станислав Саламович спокойно смотрит, а потом мы забываем о том, что происходит в клубах. Сборная — это предел мечтаний и то, к чему стремится каждый футболист.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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